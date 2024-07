“Stop alla musica dopo mezzanotte”: l’ordinanza del Comune di Vietri Sul Mare

“Stop alla musica dopo mezzanotte”. È quanto prevede un’ordinanza emessa dal Comune di Vietri sul Mare.

Il provvedimento

Alla base dell’ordinanza, la necessità di ridurre le emissioni sonore e tutelare la quiete pubblica. Fino all'adozione di un nuovo regolamento, è vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, eccetto per mezzi di emergenza e forze dell'ordine. La musica all'interno dei locali pubblici è permessa fino alle 24:00, ma il volume deve essere ridotto dalle 23:00. Gli apparecchi televisivi devono essere tenuti a volume moderato e spenti entro le 24:00. Deroghe possono essere concesse per eventi pubblici di rilevanza sociale. Previste multe da 2.000 a 20.000 euro per chi non rispetta le nuove disposizioni, oltre alla possibile revoca della licenza. L'ordinanza sarà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune..