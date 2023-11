Gestione dei rifiuti a Vibonati: stop al precariato, esulta Stanzione (Fit Cisl provinciale)

I lavoratori del ciclo integrato dei rifiuti del cantiere di Vibonati hanno raggiunto una significativa pietra miliare nella loro lotta contro il precariato. La determina numero 44 emanata dal Comune di Vibonati ha acquisito la disponibilità del subentro della ditta Sud Service alla ditta General Enterprise, aprendo la strada all'assunzione di questi lavoratori con contratti a tempo indeterminato e l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro "Fise AssoAmbiente" sia in termini retributivi che normativi. Tale vittoria segna la fine di un lungo periodo di incertezza lavorativa e precariato, portando un sollievo tangibile ai dipendenti coinvolti.

La Fit Cisl Salerno ha svolto un ruolo fondamentale in questo processo, offrendo supporto e guida ai lavoratori nel loro impegno per ottenere condizioni di lavoro più sicure e stabili. Grazie alla collaborazione tra le parti interessate, è stato possibile raggiungere un accordo che mette fine a anni di precariato e incertezza. Questa notizia rappresenta un esempio positivo di come la determinazione dei lavoratori e il sostegno delle organizzazioni sindacali possano portare a cambiamenti significativi nell'ambito del lavoro. La fine del precariato nel ciclo integrato dei rifiuti a Vibonati è motivo di celebrazione non solo per i diretti interessati ma per tutti coloro che credono nella dignità del lavoro e nella giustizia occupazionale.