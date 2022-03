Emergenza guerra: stop alla raccolta di beni materiali da parte della Caritas, al via le donazioni monetarie

Stop alla raccolta di beni materiali da parte della Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno che ringrazia tutte le parrocchie e i tanti fedeli che hanno risposto con amore e solidarietà all'appello di richiesta di aiuto per gli ucraini che vivono questo momento doloroso. Per via di difficoltà logistiche che rendono complesso l'invio di nuovi beni materiali in Ucraina, dunque, la Caritas preferisce continuare a tendere una mano ai cittadini coinvolti nella guerra attraverso donazioni monetarie. La sede della Caritas in ogni caso rimane aperta e disponibile per ulteriori consegne già pronte e raccolte, ma viene sospeso i il ritiro di altre donazioni.

L'appello del direttore della Caritas di Salerno, Don Flavio Manzo