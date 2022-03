Stop alla raccolta rifiuti dedicata ai contagiati: l'avviso di Salerno Pulita

Stop alla raccolta rifiuti dedicata ai contagiati: Salerno Pulita, nel rispetto delle nuove indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, da venerdì 1° aprile non effettuerà più la raccolta dei rifiuti a casa delle persone affette da Covid 19.

L'avviso

Dall'inizio del prossimo mese, dunque, le persone che hanno contratto l’infezione da virus Sars-CoV-2, dovranno differenziare normalmente i rifiuti nelle proprie abitazioni, separandoli nelle diverse frazioni: organico, multimateriale, carta e cartone, indifferenziato.

L'osservazione

Tale decisione, in linea con le indicazioni ministeriali, coincide, tuttavia, con il rialzo dei casi nel nostro territorio. L'auspicio è che il ritorno alla normalità nella differenziazione dei rifiuti, non comporti ulteriori rischi per la proliferazione del virus.