Allerta meteo, chiusura totale al traffico della SS163 a Maiori

Nuovi disagi per la Costiera Amalfitana. A causa dell’allerta meteo gialla che sta comportando sul territorio piogge, temporali e vento forte, l’Anas ha deciso la totale interruzione della circolazione stradale sulla Statale 163 “Amalfitana” interessata dai lavori in località Capo d’Orso, dalle 20 di oggi lunedì 28 agosto 2023 fino alle ore 16 di mercoledì 30 agosto 2023, “non sussistendo le condizioni di sicurezza necessarie per la circolazione”. L’area è quella interessata dall’incendio scoppiato nei giorni scorsi.