Il Comune di Santa Marina ha richiesto un incontro urgente con Anas al fine di apprendere ogni utile informazione sulla tempistica e sulla modalità dei lavori da farsi sulla SS 517 "Variante Bussentina". L'incontro si pone l'obiettivo di individuare "una soluzione condivisa per scongiurare la chiusura totale della viabilità, negli interessi dei cittadini del Comune e dell’indotto economico presente sul territorio".

Le parole del sindaco

“Ho richiesto un incontro urgente per avere informazioni circa gli interventi di manutenzione straordinaria che le società, da informazioni assunte, avrebbe previsto per la ristrutturazione di alcuni viadotti lungo l’asse della SS 517 “Variante Bussentina”- spiega il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato - considerato che, salvo smentita, i suddetti lavori dovrebbero prolungarsi per decine di mesi, impedendo di fatto la viabilità lungo l’unica arteria principale che collega il Golfo di Policastro con l’autostrada, andando in questo modo ad interrompere del tutto il traffico veicolare sull’asse principale, arrecando ingenti danni alle economie di tutti i paesi dell’entroterra e della costa, anche della nostra comunità. Alla luce di tutto ciò sembra doveroso un confronto con la società Anas, in modo da chiarire la situazione ed eventualmente cercare di giungere a soluzioni che possano conciliare le diverse posizioni”.