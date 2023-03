Chiusa la strada provinciale 75, il Comitato Civico Dragonea: "Concessa mezz’ora di tolleranza il 30 marzo"

La strada provinciale 75 resterà chiusa fino alle ore 16 del 31 marzo: lo rende noto il Comitato Civico Dragonea che aveva provveduto a far attenzionare il tratto di strada. Così, l'Ausino, attraverso il Geometra Francesco Milione, ha comunicato al Comitato del provvedimento.

L'avviso

"Dietro nostra richiesta, verrà concessa mezz’ora di tolleranza nella chiusura di domani 30 marzo, dunque si prevede chiusura per le ore 8:30, al fine di permettere studenti e lavoratori di poter attraversare prima dello sbarramento. - spiegano dal Comitato Civido Dragonea- Confidiamo che gli esiti geologici siano buoni per scongiurare altri giorni di disagio per il tratto".