Manutenzione stradale: nuovi lavori programmati a Roccapiemonte

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, il Consigliere Comunale delegato alla manutenzione Sabato Grimaldi e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Rocco Rescigno comunicano che, nei giorni immediatamente successivi al periodo delle festività natalizie, in vari tratti della città di Roccapiemonte saranno effettuati lavori di rifacimento del manto stradale, messa a quota di tombini, ripristino di zanelle ed altri interventi che interesseranno in particolare le strade comunali di Piazza Zanardelli (innesto Corso Mario Pagano – ingresso parcheggio coperto); Via San Potito, dall’incrocio di palazzo Romualdo fino a quello con Via Calvanese e Via San Nicola – Via Starza (carreggiata sud); Via Starza all’incrocio con Via Pigno; Via Gallo.

Lo scenario

Componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale, insieme al Sindaco, al Consigliere delegato alla manutenzione e ad altri componenti della maggioranza di governo, tra cui per l’area della frazione San Potito l’Assessore Annabella Ferrentino, hanno effettuato recentemente sopralluoghi specifici, accertando la necessità di eseguire interventi di manutenzione e messa in sicurezza della pavimentazione stradale, per eliminare le irregolarità causate dalle insistenti piogge verificatesi negli ultimi mesi e dal sempre più intenso traffico veicolare. I lavori, per una cifra complessiva di 28.273 euro, sono stati affidati alla ditta SAMA Asfalti Srl con sede a Nocera Superiore.