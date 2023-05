Strada Mingardina, arriva l'interrogazione al ministero delle Infrastrutture

Arriva sul tavolo del ministro delle Infrastrutture la questione relativa ai disservizi segnalati sulla strada Mingardina di Camerota. Il senatore Francesco Silvestro ha infatti raccolto le richieste del coordinatore di Forza Italia Giovani nel Cilento, Pasquale Dell’Omo, di far luce sull’attuale disservizio della strada Mingardina di Camerota presentando un’interrogazione parlamentare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rappresentato dal sottosegretario Tullio Ferrante.

L'interrogazione

Alla base dell'istanza la necessità di fare luce sui recenti crolli che hanno interessato il Ciglioto, strada secondaria per raggiungere il paese, ritenuta anch’essa a rischio. “Il senatore Silvestro - spiega dell'Omo - rispondendo alle mie preghiere di approfondire la problematica che ormai da mesi attanaglia il comune di Camerota, ha presentato ieri un’interrogazione direttamente al Mit, e sono certo che il suo prezioso contributo e quello del Sottosegretario On. Ferrante saranno determinanti per sciogliere gli intrecci che, dopo così tanto tempo, ancora tengono in ostaggio l’imminente stagione turistica, vitale per questi luoghi". Sulla stessa lunghezza d'onda Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno: “Forza Italia è da sempre motore politico del settore turistico, al fianco dei tanti operatori che hanno reso l’Italia celebre nel mondo, un luogo di meraviglie e di esemplare accoglienza. Oggi c’è il serio rischio che un momento cruciale per una zona meravigliosa della nostra costiera venga rovinato da un cantiere il cui esito non è affatto scontato: ma il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, saprà fare chiarezza sui quesiti posti dal Senatore Silvestro rendendo al Cilento e ai camerotani l’attenzione che meritano.”