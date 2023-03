Strada del Mingardo, stop alle operazioni di brillamento: le polemiche fermano l'uso della dinamite

Stop alle operazioni di brillamento lungo la strada del Mingardo a Marina di Camerota. Lo ha stabilito l'ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni attraverso un'ordinanza firmata dal commissario Marcello Feola e dal direttore Romano Gregorio. Il provvedimento si è reso necessario dopo le polemiche da parte di politici ed associazioni ambientaliste (vedi Legambiente). Il caso è arrivato finanche in Parlamento attraverso la presentazione di un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente.

Il cantiere

Per oggi era prevista un'operazione (l'ultima) per far brillare le rocce cadute nei giorni scorsi con lo scopo di sgretolarle per poi consentire ai mezzi di continuare la pulizia. Ma l’ente Parco vuole vederci chiaro ed ha chiesto al Comune di Camerota di acquisire i nulla osta necessari, visti i vincoli a cui l’area è sottoposta per la tutela dell’ambiente circostante, prima di riprendere i lavori.