Sicurezza stradale: la Provincia consegna i lavori a Contursi Terme

La Provincia di Salerno consegna lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP 305 e sulla SP 107/a, nel comune di Contursi Terme. “Il primo intervento - dichiara il presidente della Provincia, Michele Strianese - riguarda la SP 305 e sono lavori di consolidamento di un tratto della sede stradale particolarmente disconnessa al Km 2+300 e implementazione di parte della segnaletica orizzontale".

Le altre opere

Il secondo riguarda la SP 10/a e sono lavori urgenti dimessa in sicurezza mediante la sistemazione di un muro di contenimento di una scarpata a monte della strada al Km 2+900. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità".