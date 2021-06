Provincia, partono i lavori sulla SP2 che collega l’Agro con la Costiera Amalfitana

Partono i lavori per il miglioramento della sicurezza della SP 2, arteria nevralgica che mette in collegamento i comuni della Costiera Amalfitana con l’Agro Nocerino Sarnese e l’Area Vesuviana. Grazie al finanziamento della Regione Campania sarà possibile realizzare questa opera per la quale sono stati stanziati oltre 3 milioni di euro attingendo a risorse FSC 2014-2020.

L’infrastruttura

Il progetto è stato presentato alla Regione, per il finanziamento, direttamente dai quattro Comuni interessati, cioè Maiori, Tramonti, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino, che si sono associati, come prevede la normativa regionale, per la gestione dell’esecuzione dei lavori di miglioramento della viabilità in termini di sicurezza nonché della qualità della vita dei centri urbani coinvolti. L’Ente capofila è il Comune di Tramonti. Si tratta di lavori di estrema importanza che riguardano un totale di 21 km. Nello specifico l’intervento riguarda la pulizia delle cunette, il rifacimento dei muretti e dei guardrail di protezione, il rifacimento del manto stradale con la relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Il commento di Strianese: