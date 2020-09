Lavori di una società telefonica: chiuso per una notte un tratto dell'Amalfitana

Chiusa per una notte ad Amalfi, la strada statale 163 Amalfitana, a causa di alcuni lavori di una società telefonica. Come reso noto dall'Anas, infatti, scatta l'interdizione al transito in vigore tra le ore 23.50 di martedì 15 e le ore 7 di mercoledì 16 settembre.

I percorsi

Nel dettaglio, sarà chiuso al traffico il tratto dal km 26,950 al km 27,100, nel territorio comunale di Amalfi. Per i mezzi provenienti da Vietri in direzione Positano il percorso consigliato è l'autostrada A3 ‘Napoli-Salerno’ con uscita allo svincolo di Castellammare di Stabia oppure l’uscita sulla ex 366 Agerolina al bivio di Lone al Km 28,020, mentre per i veicoli provenienti da Sorrento in direzione Vietri il percorso consigliato è l’uscita Gragnano sulla ex SS366 "Agerolina" (bivio per Amalfi).