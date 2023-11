SS 163 Amalfitana: l'Anas ripristina le fermate della Sita

L’Anas ha accolto, in via provvisoria, la richiesta avanzata dalla Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, durante una riunione tenutasi presso la Prefettura di Salerno anche alla presenza di istituzioni locali e forze dell'ordine, rispetto alla presenza di alcune fermate autobus lungo la SS163 "Amalfitana".

Le fermate

In particolare, il territorio aveva rappresentato all'Azienda la necessità di tenere in esercizio alcuni punti di fermata tra i territori comunali di Amalfi, Maori, Cetara e Vietri sul Mare; allo scopo di permettere tale esercizio, Anas ha quindi chiesto alla società responsabile del trasporto (ovvero la Sita Sud Srl) di intraprendere una “serie di azioni finalizzate a garantire la sicurezza stradale” e nel dettaglio, in particolare, ad apporre, sulla parte posteriore dei propri automezzi idonei pittogrammi con messaggio visivo del rispetto della distanza di sicurezza, del divieto di sorpasso e del messaggio di stop, oltre che di dotare l'interno degli autobus di indicazioni recanti il corretto comportamento che i passeggeri devono adottare durante le operazioni di discesa.

Successivamente la Società Sita Sud Srl dovrà perfezionare, in via definitiva, l'iter tecnico-amministrativo (nel rispetto di quanto sancito dal vigente Codice della Strada), rispetto al quale Anas si è resa disponibile ad effettuare sopralluoghi congiunti anche con le Forze dell'Ordine competenti sul territorio.