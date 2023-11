Il Comitato Civico Dragonea: "Basta vittime sulla ex ss18, vogliamo sicurezza"

"Vogliamo sicurezza". È la richiesta del Comitato Civico Dragonea, che, insieme ad altri comitati, ha chiesto interventi urgenti alle autorità affinché venga messa in sicurezza la strada che collega Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni. "In dieci mesi - spiega uno dei rappresentanti dei comitati - si sono verificati circa 20 incidenti con tre morti e 40 feriti Che cosa si aspetta per effettuare controlli e mettere in sicurezza la strada fra Vietri e Cava?".