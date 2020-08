Riqualificazione stradale: il Comune di Nocera Inferiore modifica il piano interventi

Il Comune di Nocera Inferiore modifica il programma di lavori di riqualificazione stradale approvato in precedenza. Su via Pucci e via Siciliano i lavori sono previsti dal 3 al 6 agosto. Queste strade strade saranno chiuse al traffico ad alternanza. Gli interventi saranno eseguiti dalle ore 7 alle 19.

Gli altri interventi

Dal 5 al 7 agosto, i lavori di bitumazione interesseranno via Atzori, nel tratto in prossimità dell’incrocio con via Balestrino e dalla Croce del Sud fino al confine con il Comune di Nocera Superiore. Per motivi di viabilità in questo tratto, considerato il traffico intenso, i lavori saranno effettuati durante le ore serali o notturne.