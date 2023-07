Prosegue il "piano strade" sul territorio di Nocera Superiore. Ieri sono state consegnate due nuove arterie cittadine: via Papa Giovanni XXIII e via Trieste.

Gli interventi

In via Papa Giovanni XXIII gli interventi hanno riguardato la nuova pavimentazione della carreggiata, l’arredo urbano con nuova pubblica illuminazione, cestini per rifiuti e segnaletica orizzontale. Su via Trieste, anche in questo caso riqualificata con una nuova pavimentazione, si è intervenuto sui sottoservizi e sulla sicurezza dei pedoni con nuovi marciapiedi. "Saremo impegnati fino all’ultimo giorno per proseguire il cammino di crescita della città iniziato nove anni fa – ha detto il Sindaco Giovanni Maria Cuofano ai cittadini presenti alla consegna – sono strade che si inseriscono, come nel caso di via Papa Giovanni XXIII, in attività di recupero e sistemazione già eseguite, com’è accaduto proprio nella zona di Taverne Croce, dove siamo intervenuti realizzando la nuova piazzetta, il nuovo percorso pedonale ed il restyling dell’arredo urbano".