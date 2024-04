Strade, al via i lavori di messa in sicurezza a Nocera Inferiore e Scafati

Proseguono le attività di miglioramento della sicurezza della rete viaria provinciale. In particolare sono stati ultimati i lavori sulla Sp 126, Rampe di Chivoli, ricadenti nel territorio del Comune di Nocera Inferiore per un importo di 144mila euro. L’intervento prevedeva la riparazione e il miglioramento della sovrastruttura stradale, con sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Le altre strade

Sempre a Nocera Inferiore sono stati terminati i lavori di messa in sicurezza della Sp 101 alla via Giovanni Pascoli. Anche qui si trattava di riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale, nonché risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, per un importo di 129mila euro. Infine sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e messa in sicurezza della SP 127 “Innesto SP 5 (S. Marzano) - (Trav. Badia)” ricadente nel Comune di Scafati, per l’importo di circa 260mila euro.