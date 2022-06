Messa in sicurezza delle strade provinciali: al via nuovi lavori sul territorio

La Provincia di Salerno ha annunciato l'avvio dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale su due strade del territorio.

Le arterie interessate

Il primo intervento riguarda la Sp 13A (Innesto Ss 166 Capaccio Scalo - Trentinara) per un costo totale di 54.450 euro e prevede la messa in sicurezza del piano viabile. Il secondo riguarda, invece, la Sp 316 sul territorio comunale di Albanella. Importo dei lavori: 106.033 euro. In questo caso l'intervento prevede la sostituzione delle barriere laterali e nella sistemazione del piano viabile. Entrambi i lavori partiranno il 27 giugno. "La Provincia - spiega il presidente Michele Strianese - non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”