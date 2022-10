Viabilità, nuovi interventi di messa in sicurezza delle strade

Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade di competenza provinciale.

Gli interventi

Sul territorio di Mercato San Severino sono in corso di svolgimento i lavori sulla Sp 122, sul tratto di strada nei pressi della Chiesa di San Clemente (25mila euro l'importo). A Battipaglia, invece, sono partiti i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla Sp 312 (110mila euro). A giorni, infine, partiranno i lavori sulla Sp 277 a Capaccio Paestum. "Le attività - spiega il presidente della Provincia, Michele Strianese - sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità?.