Le strade di Salerno si rifanno il look: si parte da via dei Principati

Al via mercoledì 7 settembre alle 22 i lavori di ripavimentazione stradale in via dei Principati e via Cilento.

Gli interventi

Giovedì 8 settembre, invece, i lavori interesseranno via Torrione (nel tratto compreso fra M. Testa e via C. Santoro). "Nei giorni a seguire - fanno sapere dal Comune - gli interventi saranno estesi ad altre arterie stradali cittadine di Salerno".