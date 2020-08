Strage di cani a Sassano: interviene il sindaco, la risposta agli “pseudoanimalisti”

“Dopo il vergognoso e barbaro massacro di cuccioli di cani, attraverso i Carabinieri ho formalizzato la denuncia, chiedendo che i responsabili vengano identificati ed assicurati alla giustizia”.

Lo ha detto Tommaso Pellegrino, sindaco di Sassano, sceso in campo dopo la strage canina consumata qualche giorno fa. “Per costoro non devono esserci sconti. Si tratta di assassini senza scrupoli, privi di sensibilità e coscienza. – ha continuato il primo cittadino - Avvelenare dei cuccioli indifesi è uno dei gesti più squallidi, miserabili e vigliacchi che si possa fare. A qualche pseudoanimalista populista dico che a vergognarsi devono essere gli autori di questo crimine e non chi ha lavorato in questi anni per essere tra i Comuni con il più alto numero di sterilizzazioni, non chi si è occupato e preoccupato del benessere animale anche durante l’emergenza Covid 19, non chi ha sempre denunciato il maltrattamento degli animali e dei cani in particolare”.

La riflessione sul randagismo