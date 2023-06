Ragazzo trovato agonizzante vicino all'autostrada: è grave, indagano i carabinieri

Un ragazzo nigeriano è stato trovato agonizzante e con una serie di ferite da taglio in varie parti del corpo, nella notte tra venerdì e sabato, all’uscita dell’autostrada A2 del Mediterraneo a Sicignano degli Alburni. Sembra che sia arrivato lì con un autobus proveniente da Napoli.

Le indagini

A soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti che hanno allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha condotto all’ospedale di Oliveto Citra dove, però, ha rifiutato di fornire le sue generalità e di raccontare cosa gli fosse accaduto. Fatto sta che è stato preso in cura dal personale sanitario e ricoverato. Le sue condizioni di salute sono stazionarie. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che non escludono alcuna pista. Quella più accreditata è l'accoltellamento al termine di una lite.