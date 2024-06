Straniero ubriaco si tuffa in mare e rischia di annegare a Salerno: salvato in extremis

Momenti di apprensione, questa mattina, sulla spiaggia del lungomare Marconi, dove uno straniero, sembra ubriaco, si è tuffato in mare rischiando di annegare a largo.

I soccorsi

A soccorrerlo ci ha pensato il presidente dell’Associazione Salernitani Doc Massimo Staglioli, il quale si lanciato vestito tra le onde per salvarlo. Sul posto è giunta, successivamente, un’ambulanza del 118 che ha preso in cura l’uomo, il quale è stato trasportato in ospedale.