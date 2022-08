Giovane straniero dà in escandescenza e si abbassa i pantaloni, sul lungomare: bloccato

Attimi di tensione, intorno alle 19 di oggi, sul lungomare di Salerno. Uno straniero, infatti, è andato in escandescenza per cause da accertare: l'uomo si è abbassato i pantaloni in pubblico. Sul posto, i militari, la polizia, i carabinieri e la Guardia di Finanza che lo hanno bloccato, non senza difficoltà.

L'intervento

Ammanettato, il giovane africano è stato, dunque, portato via dalle forze dell'ordine, per accertamenti.