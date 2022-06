"Prima sporca e poi ripulisce": Salerno Pulita accusa lo straniero che spazza sul Corso Vittorio Emanuele

Le foto che pubblichiamo hanno un preciso ordine temporale: su Corso Vittorio Emanuele i nostri operatori hanno effettuato la normale attività di spazzamento, come sempre. A distanza di pochi minuti è arrivato l'uomo che vedete nelle foto il quale, tirando fuori carte e cartacce dall'interno di un contenitore, ha iniziato a sporcare la strada (che era stata puntualmente pulita), iniziando a ripulire cio' che aveva disseminato in giro.

Questa la pesante accusa pubblicata a mezzo Facebook da Salerno Pulita e rivolta ad un ragazzo straniero che è solito spazzare il Corso Vittorio Emanuele, in cambio di eventuali pochi euro donati dai passanti. "Il fatto, insieme alla persona in questione, è stato segnalato alle Autorità Competenti che stanno svolgendo tutti controlli necessari. - continuano dalla società- Sappiamo di attirare le critiche di qualcuno con questa nostra azione ma abbiamo il dovere di raccontarvi la verità per tutelare la nostra immagine e quella di centinaia di lavoratori di Salerno Pulita", hanno concluso dalla società addetta all'igiene pubblica a Salerno.