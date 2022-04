Piazza Vittorio Veneto terra di nessuno: un altro ubriaco infastidisce i passanti alla stazione, residenti esasperati

Pioggia di segnalazioni per via di numerose presenze moleste in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione di Salerno. I cittadini, infatti, chiedono maggiori controlli o, ancor meglio, una pattuglia fissa nella zona che, specie nelle ore serale, diventa tristemente terra di nessuno, a tutto rischio per la sicurezza e il decoro pubblici.

Il fatto

Nel week-end appena trascorso, in particolare, un uomo ubriaco, dell'Est, ha iniziato ad infastidire i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato, ma resta attuale ed irrisolto il clima di tensione che caratterizza la zona. Residenti esasperati: "Vogliamo tornare a casa la sera senza il rischio di essere avvicinati da persone moleste: chiediamo un monitoraggio costante".