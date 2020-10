Zeppola D'oro: strappato lo striscione contro De Luca, l'ira della Lega

Aveva espresso il suo dissenso all'ordinanza regionale sul divieto all'asporto dopo le ore 21, il titolare della "Zeppola D'Oro Salerno" che, proprio a seguito della stretta sulla movida, ha chiuso i battenti, lasciando sulla saracinesca uno striscione ironico con su scritto "grazie De Luca". Il titolare, oggi, non ha trovato più quello striscione e, visionando le telecamere della videosorveglianza, ha scoperto che a rimuoverlo è stato un dipendente di Salerno Pulita, come mostrato dalle immagini del video pubblicato anche sui social.

"E' inaudito quello che sta accadendo in questa città. Il gesto di questo operaio servo di De luca deve essere punito perché in questa città non può regnare incontrastato il regime di colui che sta rovinando l'intera Campania. Informerò i deputati della Lega Cantalamessa e Vuolo perché devono chiedere spiegazioni al Prefetto della città di Salerno.

Il Presidente della Salerno Pulita dovrà rispondere di questo atto del suo dipendente nei confronti di una attività commerciale che paga regolarmente la tassa dei rifiuti. Chi ha autorizzato la rimozione di quello striscione su una proprietà privata dovrà essere punito in maniera esemplare. La Lega Salerno vigilerà su questo increscioso episodio e farà di tutto per far voce ai cittadini salernitani che vivono sotto la minaccia di questa amministrazione guidata da un Sindaco inadeguato che opera come un burattino"