Strasalerno 2022, varato il dispositivo di traffico: ecco i divieti

In vista della “StraSalerno”, in programma per domenica 23 ottobre, gli uffici del Comune hanno adottato un dispositivo di traffico che dispone una serie di divieti e di chiusure in molte zone e strade del capoluogo.

I divieti

In particolare, il provvedimento dispone dalle 6 alle 16:30:

per il parcheggio adiacente Via Scillato , è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli

, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli Per il parcheggio di Via Carella è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso quelli autorizzati e partecipanti alla manifestazione.

è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso quelli autorizzati e partecipanti alla manifestazione. Per Via La Carnale (tratto adiacente i Servizi Sociali per 6 stalli di sosta lato destra, senso di marcia) è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, escluso quelli autorizzati ed al servizio dei disabili partecipanti alla manifestazione.

è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, escluso quelli autorizzati ed al servizio dei disabili partecipanti alla manifestazione. Per Piazza della Resistenza , dalle 6:00 e fino al termine della manifestazione (e quindi con orario variabile) viene istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli.

, dalle 6:00 e fino al termine della manifestazione (e quindi con orario variabile) viene istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli. dalle 7:00 alle 11:30 è disposto il divieto di circolazione per il Lungomare Tafuri (altezza piscina comunale-partenza manifestazione), Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, Via Leucosia, Tvr Romano, Piazza Monsignor Grasso, Via Trento, Via Posidonia, Via Torrione, Corso Garibaldi, Via Roma, Piazza Luciani, Via Lista, Lungomare Trieste, Piazza della Concordia e punto di arrivo Lungomare Tafuri, nuovamente all'altezza della piscina comunale). Per tutte queste aree, le traverse in entrata e uscita dall'anello viario saranno chiuse al traffico.

Inoltre sarà disposto il divieto di transito in via Leucosia (altezza lido Miramare) ai mezzi di trasporto di Busitalia e agli altri gestori del servizio pubblico, ma anche ai veicoli provenienti da via Generale Clark con direzione verso occidente e per i veicoli provenienti da via Palinuro giunti all’incrocio con via Leucosia; ai veicoli provenienti da via Mauri verso oriente, giunti all’altezza di Piazza Monsignor Grasso, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra su Via Fiume, mentre per quelli provenienti da via Mauri con direzione centro, giunti all’altezza della Piazza della Resistenza, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra per via Garofano.

Le altre disposizioni: