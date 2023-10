StraSalerno 2023, la denuncia di Ilardi (Federalberghi): “Turisti bloccati”

E’ polemica sul nuovo dispositivo di traffico in vigore, oggi, in occasione della StraSalerno 2023. A criticarne le disposizione è il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi con un post su Facebook: “Un ringraziamento sentito al nuovo assessore alla mobilità del Comune di Salerno per avere disatteso ogni impegno al confronto con Federalberghi e avere varato nuovamente un dispositivo di traffico che blocca l’arrivo e la partenza dei turisti nelle strutture ricettive interessate dal circuito della Strasalerno. La città dell’accoglienza?”.