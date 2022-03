Abuso di alcol e risse nei week-end: stretta sulla movida a Vallo della Lucania

Stretta sulla movida a Vallo della Lucania: è stata siglata ieri dal sindaco Antonio Sansone un’ordinanza che entra in vigore dal venerdì alla domenica, la per regolare la somministrazione di vendita di bevande alcooliche e le attività di intrattenimento, nonché l’apertura e chiusura dei locali. In particolare, dopo le 23 e fino all’orario massimo di apertura consentita, la somministrazione degli alcolici è consentita sul posto, alias all’interno del locale o in area pertinenziale. Viene invece vietata la somministrazione e il consumo di alcolici dalle 3 alle 6 nei pubblici esercizi e dalle ore 22 alle 7 negli esercizi commerciali tramite distributori automatici. L’orario di apertura delle attività è fissato dalle ore 5 alle 1.30. Circa gli spettacoli, sarà consentito dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 23 nei giorni feriali e fino alle 24 nei weekend. All’interno dei locali, infine, è consentita l’attività di intrattenimento fino all’una, purché non arrechi disturbo ai residenti della zona. I trasgressori saranno puniti.

Le cause

A motivare l'ordinanza del sindaco, la concentrazione e lo stazionamento di avventori tra piazza dei Martiri e piazza Vittorio Emanuele II, ma anche in piazza Caterina e in via Rubino: negli ultimi week-end, sono stati registrati "assembramenti chiassosi e fenomeni di devianza, sfociati a volte in atti di violenza e litigi, risse e tafferugli per futili motivi", si legge sull'ordinanza. Per tutelare il decoro del centro storico e garantire la sicurezza, dunque, il primo cittadino ha deciso di ricorrere alla stretta che avrà durata da definire.