Strisce bianche vicino a cliniche e centri di riabilitazione: la proposta di Fratelli d’Italia Salerno

Fratelli d’Italia Salerno sollecita il Comune e la società “Salerno Mobilità Spa” affinchè applichi nelle aree di parcheggio adiacente alle cliniche o ai centri riabilitativi le strisce bianche con disco orario. Una richiesta che nasce dal voler andare incontro a tutti coloro che usufruiscono di un servizio sanitario e spesso vedono nel parcheggio un elemento di disagio.

L’appello al Comune

La proposta è del responsabile organizzativo cittadino Amedeo Monaco e del consigliere comunale Mimmo Ventura: “Abbiamo protocollato una richiesta al Comune e a Salerno Mobilità S.p.a per sensibilizzare l'amministrazione comunale affinché predisponga parcheggi con strisce bianche o stalli con sosta oraria nei pressi delle cliniche del centro o centri riabilitativi. Tale azione è doverosa per andare incontro alle esigenze dei cittadini che sono costretti a recarsi in tali strutture e che incappano nella spinosa problematica del traffico cittadino e delle tariffe orarie. Speriamo che la nostra sollecitazione non resti inascoltata e che subito si recepisca la nostra proposta da parte dell’amministrazione comunale”.