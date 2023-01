“Effetti e danni dell’uso degli stupefacenti”, la Polizia incontra gli studenti del Virtuoso

Proseguono gli incontri della Polizia di Stato, organizzati dalla Questura di Salerno, con le scuole della provincia. Nella giornata di ieri si è tenuto presso il Palazzo della Provincia, Salone bottiglieri, Piazza Cavour, Salerno, in data 19 gennaio 2023. l’incontro con l’Ispeoa Virtuoso, sul tema “effetti e danni dell’uso degli stupefacenti”. L’incontro si è svolto presso il palazzo della Provincia, Salone bottiglieri, Piazza Cavour in Salerno alla presenza di circa duecento alunni, accompagnati dagli insegnanti.

I partecipanti

L’evento è stato introdotto dal consigliere provinciale Martino D’Onofrio ed è stato organizzato e moderato dalla dirigente scolastica dell’ “IPSEOA” R. Virtuoso Ornella Pellegrino, con la partecipazione attiva alla discussione delle docenti organizzatrici, professoressa Maria Grazia Pandolfo, referente educazione civica e professoressa Nunzia Salvati, referente educazione alla Salute. Tra i relatori, due dirigenti della Polizia di Stato, in rappresentanza del Questore della Provincia di Salerno hanno relazionato sul tema dell’incontro, con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse per gli studenti, in un’ottica di formazione e prevenzione educativa a favore dei giovani. L’esposizione è stata curata dal vice questore aggiunto dottore Vincenzo Alagia e dal Medico Principale Nunzio Buonomo. Tra i relatori invitati erano presenti altresì la dottoressa Grandinetti, dirigente del Serd 2 Salerno, che ha relazionato sulle “dipendenze patologiche” e la dottoressa Zampetti dirigente dell’ “UOSD, promozione alla salute” che ha relazionato sulla “prevenzione dei comportamenti a rischio”. Gli studenti hanno posto interessanti domande ed hanno espresso osservazioni sui temi riguardanti le dipendenze da droghe.