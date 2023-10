Violentarono ragazzina di 19anni dopo la discoteca: condannata coppia di fidanzati

Sono stati condannati a dieci anni (lui precisamente a sei anni di reclusione, lei a quattro) i due fidanzati salernitani accusati di aver violentato, il 31 agosto 2022, una ragazzina di 19 anni dopo una serata in discoteca. La condanna per entrambi – un 35enne (finito in carcere) e una 22enne (sottoposta agli arresti domiciliari) - è arrivata dai giudici della terza sezione penale di Salerno al termine del rito con giudizio abbreviato condizionato, che ha concesso lo sconto di un terzo della pena. Riconosciute anche le attenuati generiche.

Lo stupro

Entrambi accusati di violenza sessuale di gruppo - riporta Il Mattino - i due fidanzati secondo la Procura non avrebbero avuto le stesse responsabilità nell’ambito dello stupro, che sarebbe stato materialmente commesso dal 35enne, già noto alle forze dell’ordine per rapina, furto e maltrattamenti in famiglia, mentre la 22enne avrebbe concorso “moralmente” al reato. In particolare, dopo aver trascorso la serata in discoteca, i due condussero la vittima a casa della 22enne. E, una volta giunti in camera da letto, il 35enne avrebbe abusato della 19enne, mentre la fidanzata dava il suo consenso alle richieste sessuali avanzate dall’uomo nei confronti della vittima, che era sotto effetto di alcolici.