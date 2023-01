Coppia stupra una donna a Salerno, il centro antiviolenza: "Le denunce sono fondamentali"

L’associazione “Differenza Donna”, insieme al Centro Antiviolenza Leucosia di Salerno, hanno sostenuto in tutte le fasi la donna violentata da una coppia (uomo e donna) che, ieri, è stata arrestata dalla Polizia di Stato.

I commenti

La presidente di Differenza Donna Elisa Ercoli commenta: “Siamo e saremo al fianco delle donne coraggiose che decidono di denunciare violenze agite contro di loro sapendo quanto sia importante fare una giustizia giusta che riconosca la gravità della violenza maschile e dia indirizzo certo per contrastarla. Importante la collaborazione con la Procura di Salerno con la quale, a seguito del Protocollo avviato, la collaborazione sta già dando i primi risultati positivi sia di efficacia che di efficienza fuori da stereotipi e pregiudizi che sono spesso motivo di totale inapplicabilità delle norme e di conseguenza di ottenimento di giustizia”.

Le fa eco la responsabile del centro antiviolenza Leucosia Michela Masucci: “Questa importante notizia va a testimoniare quanto il costante lavoro dei centri antiviolenza possa fare la differenza nel sostenere le donne che subiscono qualsiasi forma di violenza,. Essere sostenute da un Centro antiviolenza significa trovare un luogo specializzato in cui essere credute, accolte e accompagnate nel loro percorso, a più livelli, così da poter poi riuscire a raccontare tutto il doloroso vissuto ed intraprendere con consapevolezza, forza e determinazione importanti azioni di tutela, per se stesse e per altre donne. La vittimizzazione secondaria, soprattutto nei casi di stupro di giovani donne, è ancora troppo spesso presente e molte volte diventa l’ostacolo che porta le donne a non denunciare o a non essere credute”.

Soddisfatto anche l’avvocato Claudia Pecoraro: “Questa è anche la conferma di quanto il lavoro di rete fatto con la procura della repubblica del tribunale di Salerno, pronto a riconoscere il lavoro e l’esperienza del centro antiviolenza di differenza donna, è determinante durante le indagini e nei processi delle donne”.