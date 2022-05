Bellizzi, si lancia dal balcone del secondo piano: morta anziana

Tragedia questa mattina a Bellizzi. Un'anziana si è lanciata dal balcone dell'appartamento presso il quale viveva in via Kennedy. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'impatto al suolo è stato fatale per la donna.

Le indagini

Sul posto gli operatori del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'anziana, ed i carabinieri della compagnia di Battipaglia, i quali hanno effettuato i rilievi del caso.