Assenze all'incontro in Provincia, Strianese replica a Carfagna: "Ecco perchè non sono venuto"

Dopo la polemica scoppiata per le assenze all'incontro istituzionale organizzato, questa mattina, a Palazzo Sant'Agostino con il ministro Mara Carfagna, arriva la precisazione del presidente della Provincia Michele Strianese: "Informiamo il Ministero per il Sud che questa Amministrazione non ha inteso partecipare all'iniziativa di questa mattina per la natura del tutto atipica e irrituale della stessa. La riunione convocata oggi è quella del cosiddetto "pre-tavolo": un luogo istituzionale non previsto da nessuna legge, e tanto scopertamente strumentale e propagandistico quanto del tutto inutile".

La replica piccata

Strianese poi aggiunge: "Questa Amministrazione è pronta e disponibile ad ogni necessaria discussione di merito sull'ammontare delle risorse disponibili, sulla natura dei fondi programmati e sui progetti da finanziare, ma ritiene necessario realizzare queste valutazioni negli organismi operativi e non in assemblee da passerella, organizzate con logiche opportunistiche di partito. È opportuno ricordare a tutti che il Ministero per il Sud e la Coesione non è né una bottega privata né un bancomat personale".