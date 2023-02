Presunto suicidio in una Rsa salernitana, il Comitato Diritto alla Cura: "Subito una legge che tuteli i pazienti"

Interviene anche il Comitato Diritto alla cura, sulla morte della donna con problemi psichici che si sarebbe tolta la vita, ieri, in una Rsa di Salerno. “Una notizia drammatica che purtroppo spiega con la durezza della realtà la necessità di cambiare le cose”. La notizia è quella di una donna di 67 anni di Ercolano che si è tolta la vita gettandosi dalla finestra della RSA di Salerno, in cui era ospite. Soffriva di problemi psichici e già altre volte aveva tentato il suicidio. Il Comitato Diritto alla cura ha presentato, un mese fa, la Proposta di legge popolare sul diritto alla cura per i malati con patologie disabilitanti gravi e gravissime di ordine neurologico, psichico e sensoriale.

Le riflessioni e l'auspicio

“Queste – dicono dal Comitato – sono morti annunciate. Perché per quanto il personale possa essere attento e scrupoloso, in strutture come le RSA chi soffre di patologie psichiche o neurologiche non può avere le cure e l’assistenza di cui ha bisogno e che può trovare solo in strutture qualificate. Un fatto come questo - continuano – in una struttura qualificata non sarebbe potuto accadere, in primo luogo perché tutta la struttura è studiata e organizzata in modo da proteggere i pazienti anche da se stessi, ad esempio tutte le finestre sono dotate di sistemi di sicurezza che impediscono ai malati di aprirle. In secondo luogo perché nelle RSA è previsto appena il 50% del personale e il 40% di specialisti rispetto ai centri qualificati. Proprio perché si tratta di pazienti che hanno bisogno di molto di più che di una semplice assistenza”. In effetti casi come quelli della signora di Ercolano non sono isolati: solo due anni fa nella stessa zona se ne era verificato uno analogo con un’altra malata, ospite di RSA, che si era tolta la vita gettandosi dalla finestra della sua stanza. “Quando parliamo di diritto alla cura –incalzano dal Comitato - parliamo di diritto alla vita, non solo per episodi tragici come questi, ma anche perché senza cure adeguate in strutture qualificate, questi pazienti regrediscono nelle loro malattie, al punto che si stima che abbiano un'aspettativa di vita di circa dieci anni in meno. Di fatto, dal punto di vista medico, vengono abbandonati. È questo che vogliamo cambiare, con una legge che garantisca a questo tipo di malati il loro diritto più importante, essere curati. Oggi quel diritto è negato”. La legge ha già passato il vaglio della prima commissione della Regione. La speranza, espressa dal Comitato, è che la Proposta di legge venga approvata dal Consiglio regionale al più presto.