Fisciano, carabiniere si uccide con un colpo di pistola

Dramma a Fisciano: si è tolto la vita, con un colpo di pistola, un 50enne, carabiniere in servizio presso la stazione di Mercato San Severino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

L'uomo si sarebbe ucciso nella propria auto. Come riporta Zerottonove, il militare classe 1969, aveva preso da poco servizio presso la Stazione di Mercato San Severino. Sul posto sono giunti i volontari del 118, ma, purtroppo, per il 50enne non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso.