Precipita dalla finestra e muore: dramma a Giovi, inutili i soccorsi

Precipita dalla finestra, dal secondo piano della sua abitazione, e muore: dramma in via Beata Teresa di Calcutta, a Giovi, questa mattina. Ha perso la vita una donna, classe '66, che da tempo soffriva di problemi di depressione e che già in passato avrebbe tentato l'estremo gesto.

L'intervento

Sul posto, i sanitari della Croce Bianca, del Vopi e le volanti della Polizia per i rilievi del caso: purtroppo, per la donna non c'è stato nulla da fare. Dolore nel quartiere.