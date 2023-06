Rientra nella struttura ricettiva e trova la fidanzata di 19 anni morta: ipotesi suicidio a San Mauro Cilento

Tragedia, ieri pomeriggio, a San Mauro Cilento, dove una ragazza di 19 anni, originaria di Polla, è stata trovata morta all’interno di una struttura turistica di proprietà della famiglia del fidanzato. La giovane – secondo una prima ricostruzione dei fatti – sarebbe stata trovata con una corda al collo. A fare la drammatica scoperta il fidanzato, originario di Sala Consilina.

Il dramma

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Immediato l’intervento anche dei carabinieri che hanno posto sotto sequestro la salma per svolgere ulteriori accertamenti (il medico legale ha effettuato un primo esame esterno del cadavere). La pista più accreditata è quella del suicidio. In mattinata, la Procura di Vallo ha disposto la riconsegna della salma alla famiglia. Dolore.