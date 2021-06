Dramma a Salerno, luogotenente scelto si toglie la vita: il cordoglio del sindaco

L'uomo prestava servizio presso il Corpo di Polizia Municipale di Bellizzi. Il sindaco Volpe: "Il nostro luogotenente scelto, Salvatore Caiazzo, uno dei nostri ragazzi migliori del corpo di Polizia Municipale, non è più tra di noi. Si è tolto la vita con un colpo di pistola"

È di pochi minuti fa una notizia che ti lascia senza respiro. Sono addolorato, affranto da tanta tristezza. Non riesco a trovare una ragione di un gesto così violento. Il nostro luogotenente scelto, Salvatore Caiazzo, uno dei nostri ragazzi migliori del corpo di Polizia Municipale, non è più tra di noi. Si è tolto la vita con un colpo di pistola.

Lo ha reso noto il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, su Facebook. "Un gesto che ancora non si riesce a comprendere. La mia vicinanza alla Famiglia e la mia solidarietà al Corpo di Polizia Municipale. Tutta la nostra comunità si stringe in questo momento di dolore intorno ai suoi cari. "Caro amico" di tanti impegni e tanto lavoro speso per questa nostra città, che la terra ti possa essere lieva", ha concluso il sindaco. Dolore. L'uomo, Salvatore Caiazzo, viveva a Salerno.