Suicidio a Pastena: anziano si lancia dal 5° piano e muore

Dramma a Salerno, in via Scuola Eleatica, a Pastena: un anziano è stato trovato privo di vita, in strada, dopo essere precipitato dal 5° piano della sua abitazione. Pare si tratti di suicidio.

La tragedia

Sul posto due volanti della Polizia e i soccorsi del 118: purtroppo, per l'anziano che combatteva con il Parkinson, non c'è stato nulla da fare. Dolore.