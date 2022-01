Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: disposti i controlli nel salernitano per i super green pass

E' stata convocata negli scorsi giorni, dal viceprefetto Vicario Silvana D’agostino, presso la sede del Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per predisporre il piano dei controlli sul green pass “rafforzato” esteso, a partire dal prossimo 10 gennaio, a molteplici servizi e attività economiche e sociali. Nell'incontro con i vertici provinciali delle Forze di Polizia si è deciso di continuare ad espletare i controlli in modo continuato su tutto il territorio della provincia di Salerno secondo lo schema operativo stabilito dalla direttiva del Prefetto adottata il 3 dicembre che aveva previsto mirati interventi delle Forze di Polizia per verificare il possesso della certificazione verde, necessaria per l’accesso a determinati servizi e attività.

Le linee d’azione impartite con il citato provvedimento prefettizio hanno individuato un efficace modello di controlli, come testimoniato anche dai report settimanali trasmessi dalle forze dell’ordine. L’obiettivo è quello di assicurare il rigoroso rispetto della nuova normativa – maggiormente restrittiva per i non vaccinati – rafforzando nel contempo la percezione della sicurezza nella collettività degli utenti che, avendo completato il ciclo della campagna vaccinale, hanno diritto di fruire regolarmente di beni e servizi.

L'appello alla comunità