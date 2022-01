Super Green Pass sui mezzi pubblici e nei bar: il punto della situazione a poche ore dai nuovi obblighi

"La situazione relativa al trasporto pubblico locale è tranquilla. In queste prime ore non registriamo particolari criticita'". A dirlo all'Ansa, è Gerardo Arpino, segretario generale della Filt Cgil di Salerno in merito alle nuove norme legate al Super Green pass. "Sono passato per i capolinea e non ho riscontrato criticità, la cosa importante è che non ci sono state frizioni con gli utenti. I passeggeri sono tranquilli e stanno viaggiando in maniera serena. Auspichiamo che abbiano recepito a pieno la normativa. Ad ora non abbiamo rilevato particolari controlli che, in ogni caso, saranno effettuati a campione e da parte delle forze dell'ordine. Noi abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte della Prefettura che laddove ci fossero difficoltà sarà avanzata richiesta d'intervento delle forze dell'ordine".

I bar e i ristoranti

Nuove norme da oggi anche per entrare in bar e ristoranti, sia per le consumazioni al banco che per quelle al tavolo, interno ed esterno. La situazione, in queste primissime ore, appare tranquilla. Tuttavia, malcontento e preoccupazioni sono state già espresse dai gestori che hanno sottolineato come, ancora una volta, ricada su di loro, impropriamente, il ruolo di "controllori" e come, secondo quanto appurato, in realtà, "si chieda il possesso del super green pass anche in luoghi non a rischio, come nei tavoli esterni, a tutto danno per l'economia locale e senza giusta causa".