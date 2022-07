L'affondo di Salerno Pulita: "I supermercati non rispettano la differenziata"

"Anche i marchi importanti della grande distribuzione non rispettano le norme per la raccolta differenziata". Duro affondo di Salerno Pulita nei confronti di un marchio della Gdo, nei pressi del quale sono stati trovati cumuli di rifiuti indifferenziati. Dopo le verifiche, il supermercato è stato sanzionato.

La denuncia

"Non è accettabile - scrive Salerno Pulita - che chi fa impresa sul nostro territorio non tenga conto delle regole del vivere civile. Per questa società è arrivata una sanzione da parte degli Agenti della Polizia Municipale di Salerno che hanno effettuato un controllo insieme ai nostri operatori".