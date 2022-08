Supermercati a marchio Etè a Salerno, l'appello: "I posti di lavoro vanno tutelati"

"I posti di lavoro vanno tutelati". È l'appello di Gigi Vicinanza (Filp Cisal provinciale) in merito alla vertenza dei supermercati Medacarni a marchio Etè sul territorio di Salerno. Dopo la chiusura di tre punti vendita (l'ultimo quello all'interno della Galleria Mediterranea con 42 dipendenti), i sindacati chiedono l'intervento delle istituzioni e di eventuali investitori per non abbandonare i lavoratori.

Lo scenario

Quello dei tre supermercati a marchio Etè è uno scenario che è peggiorato negli ultimi giorni. Voci di possibile chiusure non erano mai filtrate, nonostante un'evidente calo nell'arrivo della merce. Sui tre punti vendita, al momento, non vi è l'interesse di alcun imprenditore.

I sindacati

"Sapevamo della solidità e stabilità del marchio Etè - spiega Vicinanza - e ne siamo fieri. La crisi è solo della Medacarni. Il nostro compito è tutelare il lavoro ed i lavoratori e visto che ormai da dall'inizio del Covid 19 la stessa Medacarni in sofferenza economica è stata costretta ad indebitarsi pur di mantenere con la speranza di superare ma non c'è la fatta. Il nostro invito e stato quello di chiedere ai creditori di intervenire magari compensando tra crediti e debiti pur di tenere è salvare e sanare sia i punti vendite che i lavoratori per il bene comune del territorio salernitano. Quello di oggi è l'ultimo giorno di lavoro per i dipendenti per tre punti vendita (via Caterina, via San Leonardo presso la galleria Mediterraneo e via Posidonia). Le istituzioni e gli imprenditori del settore intervengano per salvare i livelli occupazionali. Ci si indigni di meno, si pensi di più all'economia salernitana".