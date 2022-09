Supermercati a marchio Eté, la denuncia di Vicinanza (Cisal): "Lavoratori illusi"

"Lavoratori illulsi". È quanto affmera Gigi Vicinanza, segretario generale della Filp Cisal provinciale, in merito alla vertenza dei supermercati a marchio Etè gestiti da Medacarni. Dopo la chiusura dei punti vendita, avvenuta nelle scorse settimane, per i lavoratori ancora nessuna novità.

"Nulla si è mosso"

"Ad oggi - spiega Vicinanza - nulla si è mosso, nonostante la volontà espressa dall'azienda Medacarni, di proprietà di Carmine Del Regno e rappresentata dall'avvocato Giovanni Sarnataro, che si era detta disposta a cedere anche a costo zero i punti vendite pur di salvare l'occupazione. Da questo punto di vista reputo sconcertante questo modo di creare illusioni e speranze ai lavoratori e non confrontarsi intorno a un tavolo per verificare in modo costruttivo la fattibilità di un intervento teso alla salvaguardia del lavoro che dei lavoratori. Dunque, tutto ciò significa che la disponibilità dichiarata precedentemente era finalizzata ad altri fini ma non salvaguardare l'occupazione. Per i lavoratori di Medacarni è stato già firmato l'accordo Sindacale per coprire i dipendenti degli ammortizzatori sociali previsti il giorno 28 luglio scorso. Tuttavia, la Filp Cisal chiede ancora ai maggiori creditori di prelevare Medacarni per salvaguardare i lavoratori in organico per non danneggiare ulteriormente l'economia salernitana".