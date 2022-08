Supermercati Etè, le precisazioni di Moderna 2020: “Allarmismi e inesattezze ingiustificabili”

Fornisce alcune precisazioni circa la situazione venutasi a creare intorno a tre punti di vendita di Salerno a insegna Eté, Moderna 2020 Srl, titolare del marchio eté supermercati, una delle realtà leader del sud Italia nella distribuzione organizzata. Smentito categoricamente che il dissesto della società Meda Carni Srl, proprietaria dei tre esercizi commerciali di via San Leonardo, via Eugenio Caterina e via Posidonia e alla quale a suo tempo il Gruppo ha concesso l’affiliazione e l’uso dell’insegna eté, coinvolga l’intera rete di vendita a Salerno e, tanto meno, mini la propria solidità finanziaria. "Ad eccezione dei tre punti di vendita in affiliazione summenzionati, tutti i supermercati Eté di Salerno godono di piena salute. - precisa la società - A supporto di quanto sopra, Moderna 2020 non teme di dichiarare i propri numeri: una rete commerciale multicanale forte di oltre 200 punti di vendita, di proprietà o in affiliazione, principalmente in Campania, Basilicata e Calabria a insegne eté (130 pdv) Dimeglio (60 pdv), Superdis (8 pdv) e Xsempre (3 pdv); la maggior parte dei quali diventati leader nei propri mercati di riferimento".

La precisazione