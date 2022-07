Addio alla spesa notturna: Carrefour ora chiude alle 22, solo l'Etè aperto fino a mezzanotte

Salerno non ha più un supermercato h24. Proprio così: il Carrefour di via Posidonia ha anticipato alle 22 l'orario di chiusura. Alla stessa ora chiude i battenti anche il Sole365 di via Vinciprova, mentre l'unico market ad accogliere i clienti fino alla mezzanotte è l'Etè di via Posidonia, dove gli acquirenti ritardatari o gli amanti della spesa in orari più freschi, si stanno fiondando ogni sera, affollando così l'unico esercizio commerciale attivo fino a tarda sera.

La delusione dell'utenza

"Era comodo avere un market sempre operativo, specie d'estate: funzionava bene almeno fino alle 2 del mattino", ci assicura un residente che, come altri cittadini, esprime amarezza per la scelta dei Carrefour circa la chiusura anticipata alle 22. Un servizio in meno in città, dunque, per salernitani e turisti.